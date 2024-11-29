Кому Трамп довірив завершення війни в Україні та чого від нього чекати

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.

"Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ і зробимо Америку і світ знову безпечними!", – у притаманній йому манері пообіцяв Трамп.

Сам Келлог теж пообіцяв на новій посаді "забезпечити мир через силу, відстоюючи інтереси Америки".

Про те, що відомо про людину, якій Дональд Трамп доручив, напевно, найбільш серйозний виклик своїй майбутній адміністрації, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України. Далі – стислий її виклад.

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Кіт Келлог майже половину свого життя – 36 років – повʼязав з військовою службою.

Останнім місцем служби Келлога була одна з керівних посад в Обʼєднаному комітеті начальників штабів США, звідки він пішов у 2003 році та звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта запасу.

Та й після цього він не одразу відійшов від державних справ: був долучений до роботи перехідного уряду Іраку, створеного коаліцією на чолі зі США після вторгнення у 2003-му.

Поза тим Келлог дванадцять років працював у приватному секторі.

До передвиборчої команди Дональда Трампа Келлог приєднався навесні 2016 року на посаді радника з питань зовнішньої політики.

Після перемоги Трампа генерал отримав посаду в перехідній команді республіканця (вона переймає справи в адміністрації, що йде від влади), а потім очолив апарат Ради національної безпеки.

Коли лютому 2017-го у відставку пішов радник Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн за контакти з росіянами, Келлог якийсь час виконував обовʼязки радника з нацбезпеки.

І хоча пропозиції залишити його на цій посаді були, Трамп зрештою призначив Герберта Макмастера – того, що пізніше говоритиме, як президентом США маніпулював Владімір Путін.

Натомість Келлог за рік – у квітні 2018-го – обійняв аналогічну посаду в апараті віцепрезидента США Майка Пенса, але при цьому продовжував радити Трампу з питань нацбезпеки.

Після завершення роботи в адміністрації Трампа Келлог долучився до протрампівського мозкового центру America First Policy Institute, де став співголовою Центру національної безпеки – і де доклався до Трампового бачення завершення війни в Україні.

Більш детально свою пропозицію "мирного плану" в Україні Кіт Келлог виклав разом із колегою в America First Policy Institute Фредом Фляйцом.

Її суть така: США за президентства Трампа офіційно почнуть політику мирних переговорів між Україною та Росією, а щоб змусити обидві сторони брати в них участь, застосують важелі впливу. Для України це – призупинення постачання військової допомоги, а для Росії, навпаки, – посилення військової підтримки Києва.

"Пряником" натомість виступає зобовʼязання подальшої допомоги Україні зброєю під час або після укладання угоди та оподаткування прибутків від російських енергоносіїв, що піде на відбудову країни. Росії натомість пропонують часткове зняття санкцій.

"План" Келлога-Фляйца не передбачає відмови України від територій.

Натомість від Києва очікують визнання, що ці території не повертатимуть військовим шляхом.

Тож відновити українську територіальну цілісність вдасться лише через деякий час – можливо, в дипломатичний спосіб та після смерті Путіна.

Членства в НАТО Україні також не варто очікувати найближчим часом, але натомість союзники можуть запропонувати їй дієві "гарантії безпеки", йдеться в "мирному плані".

На думку майбутнього спецпосланника, дієвість майбутніх переговорів забезпечить те, що Трамп готовий говорити "з обома сторонами".

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Розмови про мир з позиції сили: що відомо про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.