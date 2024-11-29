Кому Трамп доверил завершение войны в Украине и чего от него ждать

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что собирается назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.

"Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и сделаем Америку и мир снова безопасными!", – в присущей ему манере пообещал Трамп.

Сам Келлог тоже пообещал на новой должности "обеспечить мир через силу, отстаивая интересы Америки".

О том, что известно о человеке, которому Дональд Трамп поручил, наверное, самый серьезный вызов своей будущей администрации, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине. Далее – краткое ее изложение.

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Кит Келлог почти половину своей жизни – 36 лет – связал с военной службой.

Последним местом службы Келлога была одна из руководящих должностей в Объединенном комитете начальников штабов США, откуда он ушел в 2003 году и уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта запаса.

Да и после этого он не сразу отошел от государственных дел: был приобщен к работе переходного правительства Ирака, созданного коалицией во главе с США после вторжения в 2003-м.

Кроме того, Келлог двенадцать лет работал в частном секторе.

К предвыборной команде Дональда Трампа Кэллог присоединился весной 2016 года на должности советника по вопросам внешней политики.

После победы Трампа генерал получил должность в переходной команде республиканца (она перенимает дела в уходящей от власти администрации), а затем возглавил аппарат Совета национальной безопасности.

Когда в феврале 2017-го в отставку ушел советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн за контакты с россиянами, Кэллог какое-то время исполнял обязанности советника по нацбезопасности.

И хотя предложения оставить его на этой должности были, Трамп в конце концов назначил Герберта Макмастера – того, кто позже будет говорить, как президентом США манипулировал Владимир Путин.

Зато Келлог через год – в апреле 2018-го – занял аналогичную должность в аппарате вице-президента США Майка Пенса, но при этом продолжал советовать Трампу по вопросам нацбезопасности.

После завершения работы в администрации Трампа Келлог присоединился к протрамповскому мозговому центру America First Policy Institute, где стал сопредседателем Центра национальной безопасности – и где приложился к Трамповому видению завершения войны в Украине.

Более подробно свое предложение "мирного плана" в Украине Кит Келлог изложил вместе с коллегой в America First Policy Institute Фредом Фляйцом.

Его суть такова: США при президентстве Трампа официально начнут политику мирных переговоров между Украиной и Россией, а чтобы заставить обе стороны принимать в них участие, применят рычаги влияния. Для Украины это – приостановление поставок военной помощи, а для России, наоборот, – усиление военной поддержки Киева.

"Пряником" взамен выступает обязательство дальнейшей помощи Украине оружием во время или после заключения соглашения и налогообложение прибыли от российских энергоносителей, которая пойдет на восстановление страны. России взамен предлагают частичное снятие санкций.

"План" Келлога-Фляйца не предусматривает отказа Украины от территорий.

Зато от Киева ожидают признания, что эти территории не будут возвращать военным путем.

Поэтому восстановить украинскую территориальную целостность удастся лишь через некоторое время – возможно, дипломатическим способом и после смерти Путина.

Членства в НАТО Украине также не стоит ожидать в ближайшее время, но взамен союзники могут предложить ей действенные "гарантии безопасности", говорится в "мирном плане".

По мнению будущего спецпосланника, действенность будущих переговоров обеспечит то, что Трамп готов говорить "с обеими сторонами".

Подробнее – в материале Олега Павлюка Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.