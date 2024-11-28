Посланник Трампа щодо України і Росії: Готовий забезпечити мир через силу

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань України та Росії, заявив, що готовий забезпечувати мир через силу.

Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У своїй реакції Келлог відзначив, що для нього велика честь буде стати помічником президента і спеціальним посланником з питань України та Росії.

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи, щоб забезпечити мир через силу, відстоюючи інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує", – зазначив Келлог.

Реклама:

I am honored by @realDonaldTrump's appointment to serve as Assistant to the President and Special Envoy for Ukraine and Russia. It was the privilege of my life working for President Trump, and I look forward to working tirelessly to secure peace through strength while upholding… pic.twitter.com/Nj6TFFEyui – Keith Kellogg (@generalkellogg) November 27, 2024

Генерал-лейтенант у відставці, ветеран американської війни у Вʼєтнамі, Келлог потрапив у команду Трампа як радник із нацбезпеки в апараті віцепрезидента Майка Пенса.

Нині Келлог працює в протрампівському мозковому центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.

Келлог долучився і до складання пропозиції "мирного плану" для України, яка була представлена цього літа.

Раніше телеканал CNN повідомив, що Майк Волтц, майбутній радник Трампа з нацбезпеки, останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні.