Посланник Трампа щодо України і Росії: Готовий забезпечити мир через силу

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань України та Росії, заявив, що готовий забезпечувати мир через силу.

Про це він написав у середу у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У своїй реакції Келлог відзначив, що для нього велика честь буде стати помічником президента і спеціальним посланником з питань України та Росії.

"Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи, щоб забезпечити мир через силу, відстоюючи інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує", – зазначив Келлог.

Реклама:

I am honored by @realDonaldTrump's appointment to serve as Assistant to the President and Special Envoy for Ukraine and Russia. It was the privilege of my life working for President Trump, and I look forward to working tirelessly to secure peace through strength while upholding… pic.twitter.com/Nj6TFFEyui