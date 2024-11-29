Експрезидент Польщі Кваснєвський застеріг від замороження війни в Україні

Колишній президент Польщі Александр Кваснєвський застеріг від ідей замороження війни в Україні без гарантій сталого миру та наголосив, що такий сценарій буде вигідний Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з литовським мовником LRT.

Кваснєвський сказав, що вважає просто заморозку війни без справедливого миру гіршим варіантом з того, що обговорюють як можливий підсумок потенційних перемовин у найближчому майбутньому.

"Звісно, це може виглядати привабливіше, ніж триваюча війна, тому що війна означає, що люди продовжують помирати. Але заморожений конфлікт – це не мир, це лише заморожена війна, і це – думаю – буде на руку Путіну", – зазначив Кваснєвський.

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За словами експрезидента Польщі, під час потенційного заморожування війни господар Кремля отримає час перегрупувати армію, а також наростити військове виробництво.

"І це було б трагічно для України, тому що Україні і не поверне втрачені території, і не зможе впевнено планувати майбутнє, не знаючи, коли війна може поновитися", – підкреслив Кваснєвський.

Він продовжив, що це не сприятиме і прогресу України у процесі переговорів про вступ до ЄС.

"Для України заморожена війна, яка не є миром – дуже погане рішення. А ще воно створює велику невизначеність назад, бо ми не знаємо, коли Путін знову почне бойові дії", – зазначив Кваснєвський.

"Важливо пам’ятати, що головною проблемою сьогодні є не Україна чи те, чого прагне Україна, а Путін і його агресивна, злочинна політика. Він хоче всю Україну – не половину, не чверть, а всю, і буде намагатися досягти цього різними способами. Ми повинні це розуміти", – наголосив експрезидент Польщі.

Як відомо, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв завершити війну між Росією і Україною "за 24 години", але, наскільки відомо, не мав конкретних планів реалізації цього наміру.

За даними ЗМІ, радник Трампа з нацбезпеки останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань України та Росії, заявив, що готовий забезпечувати мир через силу.

Попередній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на перемир’я між Росією та Україною завдяки майбутнім зусиллям Дональда Трампа як президента США та наголосив, що Кремль продовжує прагнути до своїх початкових цілей.