Экс-президент Польши Квасьневский предостерег от замораживания войны в Украине

Бывший президент Польши Александр Квасьневский предостерег от идей замораживания войны в Украине без гарантий устойчивого мира и отметил, что такой сценарий будет выгоден Москве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с литовским вещателем LRT.

Квасьневский сказал, что считает просто заморозку войны без справедливого мира худшим вариантом из того, что обсуждают как возможный итог потенциальных переговоров в ближайшем будущем.

"Конечно, это может выглядеть привлекательнее, чем продолжающаяся война, потому что война означает, что люди продолжают умирать. Но замороженный конфликт – это не мир, это лишь замороженная война, и это – думаю – будет на руку Путину. Он получит время перегруппировать армию, нарастить производство боеприпасов. И это было бы трагично для Украины, потому что Украина и не вернет утраченные территории, и не сможет уверенно планировать будущее, не зная, когда война может возобновиться", – отметил Квасьневский.

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Он продолжил, что это не будет способствовать и прогрессу Украины в переговорах о вступлении в ЕС.

"Для Украины замороженная война, которая не является миром – очень плохое решение. А еще оно создает большую неопределенность для нас, потому что мы не знаем, когда Путин снова начнет боевые действия", – отметил Квасьневский.

"Важно помнить, что главной проблемой сегодня является не Украина или то, чего хочет Украина, а Путин и его агрессивная, преступная политика. Он хочет всю Украину – не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого разными способами. Мы должны это понимать", – подчеркнул экс-президент Польши.

Как известно, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал завершить войну между Россией и Украиной "за 24 часа", но, насколько известно, не имел конкретных планов реализации этого намерения.

По данным СМИ, советник Трампа по нацбезопасности в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность своего специального представителя по вопросам Украины и России, заявил, что готов обеспечивать мир через силу.

Предыдущий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на перемирие между Россией и Украиной благодаря будущим усилиям Дональда Трампа как президента США и подчеркнул, что Кремль продолжает стремиться к своим первоначальным целям.