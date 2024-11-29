Італійці влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду

Загальнонаціональний страйк в Італії в п'ятницю спричинив скасування авіарейсів, автобусних рейсів і метро, закриття деяких шкіл і скорочення медичної допомоги на знак протесту двох найбільших профспілок країни проти бюджетних планів уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

CGIL, найбільша профспілка Італії, виступає проти запланованого скорочення витрат на соціальне забезпечення, державні послуги та інвестиції, в той час як профспілка UIL хоче, щоб бюджет був спрямований на підвищення безпеки працівників після низки нещасних випадків на виробництві.

колаж Ansa

Страйк є викликом для правого уряду прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, який стикається з негативною реакцією робітників, обурених спробами скоротити державні витрати, щоб привести фінанси Італії у відповідність до правил ЄС.

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Протест не підтримала третя велика профспілка, центристська CISL. Але лідер лівої CGIL Мауріціо Ландіні заявив на мітингу в Болоньї, що участь у страйку, тим не менш, була високою.

"Такі повні площі (як ця) показують, що ми на правильному шляху", – сказав він.

Незважаючи на напружену ситуацію з державними фінансами, уряд минулого місяця схвалив бюджет, який передбачає скорочення податків на суму близько 24 мільярдів євро і збільшення видатків, зниження прибуткового податку і соціальних внесків для людей із середнім і низьким рівнем доходу.

Хоча спочатку страйк був запланований на цілий день, міністр транспорту Маттео Сальвіні цього тижня підписав розпорядження, що обмежує роботу транспортного сектору зупинкою лише на чотири години, щоб обмежити збої в роботі.

Тисячі італійських лікарів і медсестер минулого тижня залишилися вдома на знак протесту проти низької заробітної плати та умов праці, що стало останньою ознакою погіршення стану справ у секторі охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, в липні в ЄС ініціювали процедуру надмірного дефіциту бюджету проти семи країн-членів – серед них і Італія.