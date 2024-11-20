В Італії триває страйк медичних працівників

Тисячі італійських лікарів і медсестер залишилися вдома в середу на знак протесту проти низької заробітної плати та умов праці, що стало останньою ознакою погіршення стану справ у секторі охорони здоров'я країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Профспілки, що представляють працівників охорони здоров'я, заявляють, що коштів в урядовому бюджеті на 2025 рік недостатньо для необхідного найму та підвищення зарплат, оскільки Італія, як і багато європейських країн, має старіюче населення, що вимагає підвищення рівня медичного обслуговування.

Згідно з даними італійського аналітичного центру охорони здоров'я Gimbe, Італія витрачає близько 6,2% валового внутрішнього продукту на національну систему охорони здоров'я, що значно нижче середнього показника по Європейському Союзу, який становить 6,8%, а витрати на охорону здоров'я на душу населення є найнижчими серед заможних демократій Групи семи.

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Три профспілкові організації, що координують страйк у середу, Anaao Assomed, Cimo-Fesmed і Nursing Up, заявили, що, за попередніми оцінками, до 85% працівників залишилися вдома, "що має змусити людей задуматися про неприйнятні умови в наших лікарнях і причини нашого протесту".

Протягом усього дня страйку підтримується лише мінімальний рівень основних медичних послуг.

Міністр охорони здоров'я Ораціо Скіллачі заявив, що уряд "готовий, як і завжди, не тільки піти назустріч профспілкам, але й спробувати вирішити деякі з проблем, що стоять на порядку денному".

Обіцянки посилити державну систему охорони здоров'я після пандемії COVID-19 не були виконані, а зростаючі списки очікування в лікарнях змушують все більше італійців звертатися за лікуванням до приватних клінік.

Багаторічний економічний план уряду, опублікований у жовтні, передбачає, що витрати на охорону здоров'я залишатимуться загалом стабільними на рівні 6,2% ВВП до 2027 року.

Правий уряд Джорджії Мелоні стикається зі зростаючою реакцією робітників, оскільки він прагне скоротити витрати державного бюджету, щоб привести фінанси Італії у відповідність до правил ЄС.

Залізничники страйкуватимуть у суботу та неділю, а на 29 листопада конфедерації профспілок запланували одноденний загальний страйк проти бюджету Мелоні на 2025 рік, який має на меті скоротити бюджетний дефіцит до 3,3% ВВП з запланованих 3,8% цього року.

Як повідомлялося, у Греції в середу спостерігаються значні перебої з роботою транспорту через масштабний страйк, що охоплює представників не лише транспортної сфери.

А у Франції планують страйкувати держслужбовці через незгоду з бюджетом на 2025 рік.