ЄС запустив процедуру через надмірний дефіцит бюджету у семи країн

В ЄС ініціювали процедуру надмірного дефіциту бюджету проти семи країн-членів після засідання Ради Євросоюзу у п'ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

До процедури були включені Франція, Італія, Бельгія, Угорщина, Мальта, Польща та Словаччина.

Голосування про початок процедури розпочалося в середу і завершилося в п'ятницю.

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Зазначені країни матимуть від чотирьох до семи років, щоб здійснити коригувальні дії.

19 червня Єврокомісія вирішила включити ці сім країн до процедури, оскільки вважала, що вони не вжили жодних коригувальних заходів.

Коли дефіцит країни-члена перевищує 3% її валового внутрішнього продукту (ВВП), а борг перевищує 60% ВВП, запускається процедура надмірного дефіциту. Всі країни-члени повинні дотримуватися цих договірних показників.

Процедура надмірного дефіциту покликана гарантувати, що всі країни-члени дотримуються дисциплінованого бюджетування та уникають надмірного дефіциту. Кінцевою метою є підтримка низького рівня боргу або його скорочення до прийнятного рівня.

Наприкінці року Раді ЄС буде запропоновано ухвалити рекомендації, засновані на пропозиціях Комісії, з закликом до країн-членів вжити ефективних заходів для виправлення дефіциту у визначені терміни.

Очікується, що Європейська Комісія представить рекомендації для Ради приблизно в листопаді.

Нагадаємо, король Бельгії Філіп І закликав політичне керівництво країни відреагувати на тривожну ситуацію з дефіцитом бюджету.

Як відомо, "дірка" у бюджеті стала викликом і для Німеччини – це питання було однією з причин складних перемовин "світлофорної коаліції" про бюджет.