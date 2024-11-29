Санду звернулась до румунів: Не вірте, що близькість до Кремля несе мир

У п'ятницю президентка Молдови Мая Санду звернулася до громадян Румунії у зв'язку з президентськими і парламентськими виборами у цій країні, закликавши не вірити тим, хто каже, що дружба з Кремлем принесе мир і благополуччя.

Про це вона заявила у розміщеному у Facebook зверненні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Санду закликала румунів проголосувати на парламентських і президентських виборах, заявивши, що вона також зробить це, нагадавши, що її бабуся і дідусь, які народилися в Румунії, обов'язково пішли б голосувати.

Вона також сказала, що "ми більше не хочемо бути розділеними", маючи на увазі "50 років закритих кордонів і мовчання, нав'язаного режимом, який хотів, щоб ми були чужими один одному".

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"Зараз Кремль хоче, щоб ми повернулися у його тінь. Не вірте тим, хто говорить вам, що близькість до Кремля приносить мир і благополуччя", – підкреслює глава молдовської держави.

"Дорогі румуни, доля Республіки Молдова тісно пов'язана з долею Румунії. Будь-яка перемога Румунії – це і наша перемога. Будь-який тягар ми переживаємо разом. Сильна Румунія є джерелом гордості і для нас і гарантією того, що ми досягнемо успіху разом з вами.

Ті, хто вважає, що Румунія була б сильнішою і процвітаючою без Європейського Союзу, подивіться на Республіку Молдова, ви побачите, наскільки Румунія просунулася вперед за останні два десятиліття і як важко це далося Республіці Молдова", – сказала Санду.

За її словами, попри недосконалість їхніх демократій, повернення до режиму, який знаходиться на боці агресора – це крок назад до ізоляції, бідності, диктатури.

"Ми не хочемо знову бути розділеними. Ми не хочемо, щоб Кремль диктував відносини Бухареста з Кишиневом, навпаки, у нас є шанс опинитися у великій європейській родині, і ми не хочемо втратити цей шанс", – заявила вона.

1 грудня у Румунії мають пройти парламентські вибори. Водночас країна опинилася в надзвичайній ситуації у зв'язку з можливістю скасування першого туру президентських виборів, який відбувся минулої неділі.

Незалежний ультраправий політик, 62-річний Келін Джорджеску здобув у першому турі перемогу, яка викликала питання про те, як така несподіванка могла стати можливою.

Вища рада оборони країни заявила, що має докази втручання, і що Румунія є мішенню для ворожих акторів, таких як Росія. Також стверджують, що TikTok надав одному з кандидатів більше уваги і не змушував його маркувати контент як політичний. TikTok відкинув ці звинувачення.

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