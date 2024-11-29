Санду обратилась к румынам: Не верьте, что близость к Кремлю несет мир

В пятницу президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам Румынии в связи с президентскими и парламентскими выборами в этой стране, призвав не верить тем, кто говорит, что дружба с Кремлем принесет мир и благополучие.

Об этом она заявила в размещенном в Facebook обращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Санду призвала румын проголосовать на парламентских и президентских выборах, заявив, что она также сделает это, напомнив, что ее бабушка и дедушка, которые родились в Румынии, обязательно пошли бы голосовать.

Она также сказала, что "мы больше не хотим быть разделенными", имея в виду "50 лет закрытых границ и молчания, навязанного режимом, который хотел, чтобы мы были чужими друг другу".

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"Сейчас Кремль хочет, чтобы мы вернулись в его тень. Не верьте тем, кто говорит вам, что близость к Кремлю приносит мир и благополучие", – подчеркивает глава молдавского государства.

"Дорогие румыны, судьба Республики Молдова тесно связана с судьбой Румынии. Любая победа Румынии – это и наша победа. Любое бремя мы переживаем вместе. Сильная Румыния является источником гордости и для нас и гарантией того, что мы добьемся успеха вместе с вами.

Те, кто считает, что Румыния была бы сильнее и процветающей без Европейского Союза, посмотрите на Республику Молдова, вы увидите, насколько Румыния продвинулась вперед за последние два десятилетия и как трудно это далось Республике Молдова", – сказала Санду.

По ее словам, несмотря на несовершенство их демократий, возвращение к режиму, который находится на стороне агрессора – это шаг назад к изоляции, бедности, диктатуре.

"Мы не хотим снова быть разделенными. Мы не хотим, чтобы Кремль диктовал отношения Бухареста с Кишиневом, наоборот, у нас есть шанс оказаться в большой европейской семье, и мы не хотим потерять этот шанс", – заявила она.

1 декабря в Румынии должны пройти парламентские выборы. В то же время страна оказалась в чрезвычайной ситуации в связи с возможностью отмены первого тура президентских выборов, который состоялся в минувшее воскресенье.

Независимый ультраправый политик, 62-летний Келин Джорджеску одержал в первом туре победу, которая вызвала вопросы о том, как такая неожиданность могла стать возможной.

Высший совет обороны страны заявил, что имеет доказательства вмешательства, и что Румыния является мишенью для враждебных актеров, таких как Россия. Также утверждают, что TikTok предоставил одному из кандидатов больше внимания и не заставлял его маркировать контент как политический. TikTok отверг эти обвинения.

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