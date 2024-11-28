TikTok відкинув звинувачення у впливі на вибори президента Румунії

Соціальна мережа TikTok спростувала заяви румунської влади, яка звинуватила її у фаворитизмі стосовно незалежного ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Коментар речника TikTok отримало агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Представник соцмережі назвав "категорично неправдивими" твердження, що до акаунта Джорджеску на виборах ставились інакше, ніж до акаунтів інших кандидатів.

Йдеться про заяву Вищої ради національної оборони Румунії (CSAT), яка стверджує, буцімто TikTok не маркував Келіна Джорджеску як політичного кандидата, що збільшило його охоплення в соцмережі.

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Нагадаємо, Джорджеску – відомий ультраправими та антизахідними поглядами – сенсаційно переміг у першому турі виборів президента Румунії, набравши понад 22% голосів.

Перед тим Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії попросила Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо TikTok і можливого неналежного використання платформи.

А заступник голови телекомунікаційного регулятора Румунії ANCOM Павел Попеску закликав призупинити роботу TikTok в країні до завершення розслідування щодо потенційних маніпуляцій на президентських виборах.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".