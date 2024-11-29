Польща розгорнула танки Leopard 2 в Латвії для посилення оборони НАТО

Польща розмістила бойові танки Leopard 2 в Латвії задля посилення бригади НАТО в цій балтійській країні-члені ЄС і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Після прибуття бронемашини були перевезені потягом на військову базу в Адажі, повідомила в п'ятницю латвійська армія.

Вони мають замінити бойові танки PT-91, які до цього часу перебували там, – польську розробку радянського танка Т-72. Точної кількості танків не повідомляється.

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Багатонаціональну бригаду очолює Канада. "Прибуття польських танків Leopard 2PL до Латвії знаменує собою значне посилення нашої вогневої потужності", – сказав у заяві канадський командир бригади полковник Седрік Аспіро.

За його словами, присутність танків підтверджує готовність захищати Латвію, яка межує з Росією і Білоруссю, і надсилає чіткий сигнал.

Латвія розглядає загарбницьку війну Росії в Україні як пряму загрозу своїй національній безпеці.

Як повідомлялося, Норвегія погодилася розділити з Польщею відповідальність за захист головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні.

А Німеччина запропонувала НАТО можливість знову відправити до Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot.