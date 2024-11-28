Норвегія допоможе Польщі захищати ключовий хаб допомоги Україні

Норвегія погодилася розділити з Польщею відповідальність за захист головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує Bloomberg та PAP, предає "Європейська правда".

Як заявив Туск, у середу, 27 листопада, він отримав інформацію від прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Стьоре, що країна допоможе захистити аеропорт Жешув-Ясьонка, через який проходить велика частина військової допомоги Україні.

"Вона буде підтримувати своїми системами безпеку цього місця", – акцентував він та зазначив, що ця діяльність також відбувається в рамках Північноатлантичного альянсу.

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Нагадаємо, глави урядів Данії, Естонії, Латвії, Норвегії, Польщі, Швеції та Фінляндії за підсумками саміту у резиденції шведського прем’єр-міністра Харпсунд у середу, 27 листопада, пообіцяли збільшити підтримку України.

Як писали, партії норвезького парламенту в четвер, 28 листопада, підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон ($3,16 мільярда) у 2025 році.