Найвищий суд Румунії відклав рішення про скасування першого туру виборів президента

Конституційний суд Румунії в пʼятницю, 29 листопада, відклав ухвалення рішення про анулювання результатів першого туру президентських виборів до наступного тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Найвищий румунський суд постановив, що винесе рішення про можливе анулювання результатів першого туру виборів президента в понеділок, 2 грудня.

У Центральній виборчій комісії Румунії раніше говорили, що в разі відповідного рішення Конституційного суду перший тур президентських виборів може бути проведений повторно.

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Рішення ухвалять наступного дня після інших виборів у Румунії – парламентських, запланованих на неділю 1 грудня.

Другий тур виборів президента в країні має відбутись 8 грудня.

Напередодні румунський Конституційний суд уже розпорядився перерахувати майже 9,5 мільйона голосів, відданих у першому турі виборів президента, за скаргою одного з кандидатів.

Ці вибори стали сенсацією для Румунії та принесли перемогу в першому турі 62-річному незалежному кандидату Келіну Джорджеску, який став відомим своїми антизахідними заявами.

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