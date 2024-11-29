Высший суд Румынии отложил решение об отмене первого тура выборов президента

Конституционный суд Румынии в пятницу, 29 ноября, отложил принятие решения об аннулировании результатов первого тура президентских выборов до следующей недели.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Высший румынский суд постановил, что вынесет решение о возможном аннулировании результатов первого тура выборов президента в понедельник, 2 декабря.

В Центральной избирательной комиссии Румынии ранее говорили, что в случае соответствующего решения Конституционного суда первый тур президентских выборов может быть проведен повторно.

Реклама:

Решение примут на следующий день после других выборов в Румынии – парламентских, запланированных на воскресенье 1 декабря.

Второй тур выборов президента в стране должен состояться 8 декабря.

Накануне румынский Конституционный суд уже распорядился пересчитать почти 9,5 миллиона голосов, отданных в первом туре выборов президента, по жалобе одного из кандидатов.

Эти выборы стали сенсацией для Румынии и принесли победу в первом туре 62-летнему независимому кандидату Кэлину Джорджеску, который стал известен своими антизападными заявлениями.

Читайте также: TikTok, меняющий Румынию: как соседи преодолевают "излом демократии" накануне выборов в парламент.