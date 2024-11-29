Высший суд Румынии отложил решение об отмене первого тура выборов президента
Конституционный суд Румынии в пятницу, 29 ноября, отложил принятие решения об аннулировании результатов первого тура президентских выборов до следующей недели.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Высший румынский суд постановил, что вынесет решение о возможном аннулировании результатов первого тура выборов президента в понедельник, 2 декабря.
В Центральной избирательной комиссии Румынии ранее говорили, что в случае соответствующего решения Конституционного суда первый тур президентских выборов может быть проведен повторно.
Решение примут на следующий день после других выборов в Румынии – парламентских, запланированных на воскресенье 1 декабря.
Второй тур выборов президента в стране должен состояться 8 декабря.
Накануне румынский Конституционный суд уже распорядился пересчитать почти 9,5 миллиона голосов, отданных в первом туре выборов президента, по жалобе одного из кандидатов.
Эти выборы стали сенсацией для Румынии и принесли победу в первом туре 62-летнему независимому кандидату Кэлину Джорджеску, который стал известен своими антизападными заявлениями.
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