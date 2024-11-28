Конституційний суд Румунії наказав перерахувати голоси на виборах президента

У четвер Конституційний суд одноголосно ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії з проханням перерахувати всі дійсні та недійсні бюлетені в першому турі президентських виборів.

Рішення опубліковане на сайті суду, повідомляє "Європейська правда".

Рішення було прийнято наприкінці двогодинного засідання за скаргою кандидата у президенти Крістіана Тергеса, який звинуватив ЦВК у фальсифікаціях щодо голосів іншої кандидатки Елени Ласконі.

Скарга, подана кандидатом Себастьяном Попеску щодо шахрайства, вчиненого кандидатом Келіном Джорджеску, була відхилена.

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Суд також звернувся до ЦВК з проханням надати результати повторного перерахунку голосів.

Нове засідання Конституційного суду відбудеться у п'ятницю, 29 листопада, з 14:00, щоб прийняти рішення щодо вимоги про скасування першого туру президентських виборів, поданої кандидатом від Націонал-консервативної партії Румунії Крістіаном Тергесом.

Всі рішення Конституційного суду є остаточними.

Голова Постійного виборчого органу Тоні Гребле в прямому ефірі телеканалу Digi 24 заявив, що перерахунок голосів може бути проведений за наявності вагомих доказів. Він підкреслив, що перерахунку підлягають понад 9 мільйонів бюлетенів, які зараз знаходяться в архівах окружних судів, і процедура повторного підрахунку голосів не може бути проведена за кілька годин або днів.

Румунське законодавство передбачає, що у разі анулювання Конституційним судом результату виборів повторне голосування проводиться у другу неділю після дати анулювання.

Національна рада телебачення і радіомовлення Румунії просить Єврокомісію почати офіційне розслідування щодо застосунку TikTok і можливого неналежного використання платформи, що забезпечило лідерство у першому турі президентських виборів маловідомого ультраправого політика Келіна Джорджеску.

На 28 листопада президент Румунії Клаус Йоганніс скликав засідання Вищої ради національної оборони – найвищого безпекового органу країни – для обговорення загрози втручання у виборчий процес.

Детально про скандал довкола першого туру виборів у Румунії дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".