Франція та Британія попереджають, що ядерна програма Ірану набирає обертів

Ризик посилення іранської ядерної програми є серйозною загрозою в найближчі місяці, тому і Британія, і Франція розробляють стратегії підготовки до такої події.

Про це заявив глава французької служби зовнішньої розвідки Ніколя Лернер, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, у п’ятницю, 29 листопада, Лернер заявив, що служби Франції та Британії "працюють пліч-о-пліч", аби протистояти одній із теперішніх загроз.

"Наші служби працюють пліч-о-пліч, щоб протистояти тому, що, безсумнівно, є однією з загроз, якщо не сказати найбільш критичною загрозою, в найближчі місяці – можливому посиленню програми розробки ядерної зброї в Ірані", – заявив він.

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Він також зауважив, що "розвіддані будуть мати вирішальне значення для того, щоб влада могла приймати правильні рішення і визначати правильні стратегії".

Цього ж дня глава секретної розвідувальної служби Британії заявив, що "Іран стане ще більш небезпечним".

Як відомо, 29 листопада європейські та іранські дипломати проведуть зустрічі, щоб обговорити, чи зможуть вони розпочати серйозні переговори в найближчі тижні з метою розрядки напруженості в регіоні, до повернення Дональда Трампа в Білий дім.

Ще в липні державний секретар США Ентоні Блінкен попереджав, що Іран "протягом тижня-двох" здатен виробляти розщеплюваний матеріал, який використовується в ядерній зброї.

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