Франция и Британия предупреждают, что ядерная программа Ирана набирает обороты

Риск усиления иранской ядерной программы является серьезной угрозой в ближайшие месяцы, поэтому и Великобритания, и Франция разрабатывают стратегии подготовки к этому.

Об этом заявил глава французской службы внешней разведки Николя Лернер, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, в пятницу, 29 ноября, Лернер заявил, что службы Франции и Великобритании "работают плечом к плечу", чтобы противостоять одной из нынешних угроз.

"Наши службы работают плечом к плечу, чтобы противостоять тому, что, несомненно, является одной из угроз, если не сказать наиболее критической угрозой, в ближайшие месяцы – возможному усилению программы разработки ядерного оружия в Иране", – заявил он.

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Он также отметил, что "разведданные будут иметь решающее значение для того, чтобы власть могла принимать правильные решения и определять правильные стратегии".

В этот же день глава секретной разведывательной службы Британии заявил, что "Иран станет еще более опасным".

Как известно, 29 ноября европейские и иранские дипломаты проведут встречи, чтобы обсудить, смогут ли они начать серьезные переговоры в ближайшие недели с целью разрядки напряженности в регионе, до возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Еще в июле государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждал, что Иран "в течение недели-двух" способен производить расщепляемый материал, используемый в ядерном оружии.

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