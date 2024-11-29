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У Швеції покарали трьох людей, які кидали помідори в главу МЗС

Новини — П'ятниця, 29 листопада 2024, 19:13 — Олег Павлюк

Суд Стокгольма присудив штрафи чоловіку та двом жінкам, які на початку жовтня кинули помідори в бік міністерки закордонних справ Марії Мальмер Стенергард під час виступу в парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dagens Nyheter.

Трьох фігурантів розслідування суд визнав винними в порушенні громадського порядку через те, що на початку жовтня вони кидали помідори в главу МЗС Швеції.

37-річному чоловіку присудили 60 щоденних штрафів (у Швеції вони визначаються залежно від доходу засудженого), а двом 45-річним жінкам – 30 щоденних штрафів.

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Троє в суді заперечували звинувачення, стверджуючи, що діяли "через необхідність".

Стенергард, нагадаємо, закидали помідорами під час парламентських дебатів, які стосувались рішення Швеції утриматись під час голосування в ООН щодо окупації Ізраїлем Західного берега річки Йордан.

Пропалестинські протести в різних країнах Європи тривають з осені 2023 року, відколи терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, а ізраїльська сторона у відповідь почала бойові дії проти ХАМАС у секторі Гази.

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Швеція інциденти
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