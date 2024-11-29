В Швеции наказали трех человек, которые бросали помидоры в главу МИДа

Суд Стокгольма присудил штрафы мужчине и двум женщинам, которые в начале октября бросили помидоры в сторону министра иностранных дел Марии Мальмер Стенергард во время выступления в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagens Nyheter.

Трех фигурантов расследования суд признал виновными в нарушении общественного порядка из-за того, что в начале октября они бросали помидоры в главу МИД Швеции.

37-летнему мужчине присудили 60 ежедневных штрафов (в Швеции они определяются в зависимости от дохода осужденного), а двум 45-летним женщинам – 30 ежедневных штрафов.

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Трое в суде отрицали обвинения, утверждая, что действовали "по необходимости".

Стенергард, напомним, забросали помидорами во время парламентских дебатов, которые касались решения Швеции воздержаться во время голосования в ООН по оккупации Израилем Западного берега реки Иордан.

Пропалестинские протесты в разных странах Европы продолжаются с осени 2023 года, с тех пор как террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль, а израильская сторона в ответ начала боевые действия против ХАМАС в секторе Газа.