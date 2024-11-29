Зеленський допустив заморозку війни з РФ у разі вступу в НАТО неокупованої України

Президент Володимир Зеленський допустив можливість укладання "угоди про припинення вогню" в Україні, якщо підконтрольна українська територія буде взята "під парасольку НАТО".

Про це він сказав в інтервʼю Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Зеленського попросили відреагувати на повідомлення ЗМІ про те, що одним із планів ообраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни може бути відмова Києва від окупованих Росією територій в обмін на вступ України до НАТО.

На це глава держави заявив, що підконтрольній частині Україні може бути запропоноване членство в НАТО, щоб покласти край "гарячій фазі війни", за умови, що в самому запрошенні Альянсу будуть визнані міжнародно визнані кордони України.

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"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, ми повинні взяти під парасольку НАТО територію України, яку ми контролюємо. Ми повинні зробити це швидко. І тоді щодо (окупованої. – Ред.) території України, Україна зможе повернути її дипломатичним шляхом", – додав він.

Зеленський сказав, що припинення вогню необхідне, аби "гарантувати, що Путін не повернеться", щоб захопити ще більше української території. А НАТО має "негайно" охопити підконтрольну Україні територію, що "дуже потрібно, інакше він (Путін. – Ред.) повернеться".

Нагадаємо, що запрошення до НАТО є першии пунктом Плану перемоги України, публічно презентованого Києвом у жовтні. Водночас запрошення країни, що перебуває у стані війни та має окуповані території, ставить дилему перед членами Альянсу.

Заява Зеленського стосовно можливої заморозки війни в Україні пролунала на тлі обрання у США президентом республіканця Дональда Трампа, який раніше обіцяв завершити війну "за 24 години", хоча й не конкретизував, як саме.

За інформацією ЗМІ, Майк Волтц, майбутній радник Трампа з нацбезпеки, останніми днями розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни в Україні.

А нещодавно обраний президент США оголосив, що збирається призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.