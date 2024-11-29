Зеленский допустил заморозку войны с РФ в случае вступления в НАТО неоккупированной Украины

Президент Владимир Зеленский допустил возможность заключения "соглашения о прекращении огня" в Украине, если подконтрольная украинская территория будет взята "под зонтик НАТО".

Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Зеленского попросили отреагировать на сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть отказ Киева от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.

На это глава государства заявил, что подконтрольной части Украины может быть предложено членство в НАТО, чтобы положить конец "горячей фазе войны", при условии, что в самом приглашении Альянса будут признаны международно признанные границы Украины.

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"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И тогда в отношении (оккупированной. – Ред.) территории Украины, Украина сможет вернуть ее дипломатическим путем", – добавил он.

Зеленский сказал, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить еще больше украинской территории. А НАТО должно "немедленно" охватить подконтрольную Украине территорию, что "очень нужно, иначе он (Путин. – Ред.) вернется".

Напомним, что приглашение в НАТО является первым пунктом Плана победы Украины, публично представленного Киевом в октябре. В то же время приглашение страны, находящейся в состоянии войны и имеющей оккупированные территории, ставит дилемму перед членами Альянса.

Заявление Зеленского о возможной заморозке войны в Украине прозвучало на фоне избрания в США президентом республиканца Дональда Трампа, который ранее обещал завершить войну "за 24 часа", хотя и не конкретизировал, как именно.

По информации СМИ, Майк Волтц, будущий советник Трампа по нацбезопасности, в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине.

А недавно избранный президент США объявил, что собирается назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.