Зеленский допустил заморозку войны с РФ в случае вступления в НАТО неоккупированной Украины
Президент Владимир Зеленский допустил возможность заключения "соглашения о прекращении огня" в Украине, если подконтрольная украинская территория будет взята "под зонтик НАТО".
Об этом он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".
Зеленского попросили отреагировать на сообщения СМИ о том, что одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может быть отказ Киева от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление Украины в НАТО.
На это глава государства заявил, что подконтрольной части Украины может быть предложено членство в НАТО, чтобы положить конец "горячей фазе войны", при условии, что в самом приглашении Альянса будут признаны международно признанные границы Украины.
"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И тогда в отношении (оккупированной. – Ред.) территории Украины, Украина сможет вернуть ее дипломатическим путем", – добавил он.
Зеленский сказал, что прекращение огня необходимо, чтобы "гарантировать, что Путин не вернется", чтобы захватить еще больше украинской территории. А НАТО должно "немедленно" охватить подконтрольную Украине территорию, что "очень нужно, иначе он (Путин. – Ред.) вернется".
Напомним, что приглашение в НАТО является первым пунктом Плана победы Украины, публично представленного Киевом в октябре. В то же время приглашение страны, находящейся в состоянии войны и имеющей оккупированные территории, ставит дилемму перед членами Альянса.
Заявление Зеленского о возможной заморозке войны в Украине прозвучало на фоне избрания в США президентом республиканца Дональда Трампа, который ранее обещал завершить войну "за 24 часа", хотя и не конкретизировал, как именно.
По информации СМИ, Майк Волтц, будущий советник Трампа по нацбезопасности, в последние дни рассматривает несколько предложений по прекращению войны в Украине.
А недавно избранный президент США объявил, что собирается назначить генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по вопросам Украины и России.