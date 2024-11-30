Європейська організація з ядерних досліджень припиняє співпрацю з РФ та Білоруссю

Як і було оголошено, цієї суботи 30 листопада 2024 року припинить дію угода про співпрацю Європейської Організації з ядерних досліджень (ЦЕРН) з Росією та Білоруссю.

Як пише європейська правда", про це повідомляє Swissinfo

Припинення співпраці є реакцією на російське військове вторгнення в Україну.

Наразі з російськими НДІ пов'язані приблизно 350 учених, які раніше так чи інакше співпрацювали з ЦЕРН, більшість із них навіть не проживала в самій Женеві.

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Рішення країн-учасниць Організації припинити кооперацію з Мінськом і Москвою торкнеться насамперед співпраці з російськими науковими інститутами. При цьому відносини з російськими вченими, які працюють за іншими угодами з ЦЕРН, будуть продовжені.

Нагадаємо, що у відповідь на російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року 24 країни-учасниці ЦЕРН у грудні 2023 року ухвалили рішення припинити співпрацю з російськими науковими інститутами. Це рішення було анонсовано ще в березні та червні 2022 року. ЦЕРН (Conseil européen pour la recherche nucléaire), який цього року святкує своє 70-річчя, є найбільшим у світі центром фундаментальних досліджень у галузі фізики елементарних частинок.

Він розташований недалеко від Женеви, частково на території Швейцарії, частково Франції. Дослідження структури матерії проводяться тут із використанням Великого адронного колайдера. Крім того, ЦЕРН є місцем народження інтернету (World Wide Web). Загалом Організація має приблизно 3 000 співробітників, її річний бюджет становить суму в 1,3 мільярда франків. Беруть участь в експериментах на базі ЦЕРН близько 17 000 запрошених учених зі 110 країн, проте більшість із них працює в лабораторіях інших інститутів та в інших країнах.

Як зазначили в ЦЕРН, відсутність вчених із Росії буде, звісно, відчутною, проте ЦЕРН зможе компенсувати цю втрату. Росія, до того ж, ніколи не була країною-учасницею Центру, маючи лише особливий статус держави-спостерігача, вона не вносила свого внеску в річний бюджет ЦЕРН і не мала права голосу. Число вчених із Білорусі традиційно тут також було невеликим.

Нагадаємо, міністри закордонних справ "Групи семи" підтвердили подальшу підтримку України у її протистоянні повномасштабній російській агресії та засудили ескалацію ядерної риторики з боку Кремля.

Раніше у листопаді хазяїн Кремля Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.