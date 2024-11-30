Европейская организация по ядерным исследованиям прекращает сотрудничество с РФ и Беларусью

Как и было объявлено, в эту субботу 30 ноября 2024 года прекратит действие соглашение о сотрудничестве Европейской Организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с Россией и Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swissinfo

Прекращение сотрудничества является реакцией на российское военное вторжение в Украину.

Сейчас с российскими НИИ связаны примерно 350 ученых, которые ранее так или иначе сотрудничали с ЦЕРН, большинство из них даже не проживало в самой Женеве.

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Решение стран-участниц Организации прекратить кооперацию с Минском и Москвой коснется прежде всего сотрудничества с российскими научными институтами. При этом отношения с российскими учеными, которые работают по другим соглашениям с ЦЕРН, будут продолжены.

Напомним, что в ответ на российское вторжение в Украину в феврале 2022 года 24 страны-участницы ЦЕРН в декабре 2023 года приняли решение прекратить сотрудничество с российскими научными институтами. Это решение было анонсировано еще в марте и июне 2022 года. ЦЕРН (Conseil européen pour la recherche nucléaire), который в этом году празднует свое 70-летие, является крупнейшим в мире центром фундаментальных исследований в области физики элементарных частиц.

Он расположен недалеко от Женевы, частично на территории Швейцарии, частично Франции. Исследования структуры материи проводятся здесь с использованием Большого адронного коллайдера. Кроме того, ЦЕРН является местом рождения интернета (World Wide Web). В целом Организация имеет примерно 3 000 сотрудников, ее годовой бюджет составляет сумму в 1,3 миллиарда франков. Участвуют в экспериментах на базе ЦЕРН около 17 000 приглашенных ученых из 110 стран, однако большинство из них работает в лабораториях других институтов и в других странах.

Как отметили в ЦЕРН, отсутствие ученых из России будет, конечно, ощутимым, однако ЦЕРН сможет компенсировать эту потерю. Россия, к тому же, никогда не была страной-участницей Центра, имея лишь особый статус государства-наблюдателя, она не вносила свой вклад в годовой бюджет ЦЕРН и не имела права голоса. Число ученых из Беларуси традиционно здесь также было небольшим.

Напомним, министры иностранных дел "Группы семи" подтвердили дальнейшую поддержку Украины в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии и осудили эскалацию ядерной риторики со стороны Кремля.

Ранее в ноябре хозяин Кремля Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.