Бербок пообіцяла Україні підтримку на час зими: "Щоб країна могла вижити"

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила в понеділок, 4 листопада, що Україна потребує підтримки, оскільки Київ вступає в третю зиму війни.

Про це вона заявила під час візиту до Києва, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Бербок у понеділок, 4 листопада, прибула до Києва у рамках свого восьмого візиту в Україну з часу російського повномасштабного вторгнення.

"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю та підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", – наголосила вона.

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Як зазначило агентство, Бербок, яка востаннє була в Україні у травні, має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Нещодавно Україна та Німеччина підписали угоду про дії з посилення української системи протиповітряної оборони.

Крім того, Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні Росії проти України.