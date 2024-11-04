Бербок пообещала Украине поддержку на время зимы: "Чтобы страна могла выжить"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, 4 ноября, что Украина нуждается в поддержке, поскольку Киев вступает в третью зиму войны.
Об этом она заявила во время визита в Киев, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".
Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла в Киев в рамках своего восьмого визита в Украину со времени российского полномасштабного вторжения.
"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", – подчеркнула она.
Как отметило агентство, Бербок, которая последний раз была в Украине в мае, должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
Недавно Украина и Германия подписали соглашение о действиях по усилению украинской системы противовоздушной обороны.
Кроме того, Министерство иностранных дел Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских войск в войне России против Украины.