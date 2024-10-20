Україна та Німеччина підписали угоду для зміцнення української ППО

Україна та Німеччина підписали угоду про дії з посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, пише "Європейська правда".

Очільник Міноборони підписав документ з німецьким колегою Борисом Пісторіусом на засіданні міністрів оборони G7.

Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

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До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

Умєров подякував Німеччині за ініціативу, а всім країнам-учасницям – за сильний внесок у безпеку України.

Днями Німеччина повідомила, що спільно зі ще трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро, який планують надати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, на початку вересня Шольц оголосив, що Німеччина замовила 17 систем ППО IRIS-T для України.

На початку жовтня у Міноборони Німеччини розкрили, що ФРН нещодавно передала Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T середньої та малої дальностей.