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Очільниця МЗС Німеччини прибула до Києва

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Новини — Понеділок, 4 листопада 2024, 09:56 — Уляна Кричковська

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у понеділок, 4 листопада, прибула до Києва.

Про це повідомив у X (Twitter) журналіст німецького Der Spiegel Крістоф Шульц, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що Бербок прибула до Києва у рамках свого восьмого візиту в Україну з часу російського повномасштабного вторгнення. 

За інформацією журналіста, очільниця німецького МЗС, за день до президентських виборів у США, пообіцяла підтримувати українців "доти, доки ми будемо їм потрібні".  

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Зазначимо, у травні президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Бербок нагородив її орденом Ярослава Мудрого "За заслуги".

Нещодавно Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні Росії проти України.

 

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Німеччина Війна з РФ
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