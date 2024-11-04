Очільниця МЗС Німеччини прибула до Києва

Міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок у понеділок, 4 листопада, прибула до Києва.

Про це повідомив у X (Twitter) журналіст німецького Der Spiegel Крістоф Шульц, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що Бербок прибула до Києва у рамках свого восьмого візиту в Україну з часу російського повномасштабного вторгнення.

За інформацією журналіста, очільниця німецького МЗС, за день до президентських виборів у США, пообіцяла підтримувати українців "доти, доки ми будемо їм потрібні".

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Außenministerin Annalena Baerbock ist soeben zu ihrem achten Ukraine-Besuch seit dem Angriff Russlands in Kyjiw eingetroffen. Am Tag vor den US-Präsidentschaftswahlen verspricht sie den Ukrainern Unterstützung »solange, wie sie uns brauchen«. Mehr fortlaufend @derspiegel pic.twitter.com/6bsxB7ZN0W – Christoph Schult (@schultchristoph) November 4, 2024

Зазначимо, у травні президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Бербок нагородив її орденом Ярослава Мудрого "За заслуги".

Нещодавно Міністерство закордонних справ Німеччини допустило можливість запровадження нових санкцій щодо КНДР у разі участі північнокорейських військ у війні Росії проти України.