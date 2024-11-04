У Франції подали позов проти TikTok через смерть двох підлітків

У Франції сім сімей подали позов проти соціальної мережі TikTok, звинувачуючи платформу в тому, що вона піддала їхніх дітей-підлітків впливу шкідливого контенту, що призвело до того, що двоє з них наклали на себе руки у віці 15 років.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на позов та інформацію від адвоката, передає "Європейська правда".

Позивачі стверджують, що алгоритм TikTok показав сімом підліткам відео, які пропагують самогубство, самоушкодження і розлади харчової поведінки.

Сім'ї подали спільний позов до суду міста Кретей. Адвокат Лора Бутрон-Марміон заявила, що це перша така спільна справа в Європі.

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"Батьки хочуть, щоб юридична відповідальність TikTok була визнана в суді. Це комерційна компанія, яка пропонує продукт споживачам, які до того ж є неповнолітніми. Тому вони повинні відповідати за недоліки продукту", – наголосила правозахисниця.

Нагадаємо, на початку жовтня Європейська комісія звернулася до TikTok, YouTube та Snapchat із запитом щодо роботи їхніх алгоритмів рекомендацій контенту, щоб перевірити відповідність вимогам Акту про цифрові послуги.

Навесні 2024 року Єврокомісія почала розслідування щодо компаній Apple, Google та Meta щодо дотримання нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.