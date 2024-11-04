Во Франции подали иск против TikTok из-за смерти двух подростков

Во Франции семь семей подали иск против социальной сети TikTok, обвиняя платформу в том, что она подвергла их детей-подростков воздействию вредного контента, что привело к тому, что двое из них покончили с собой в возрасте 15 лет.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иск и информацию от адвоката, передает "Европейская правда".

Истцы утверждают, что алгоритм TikTok показал семерым подросткам видео, пропагандирующие самоубийство, самоповреждения и расстройства пищевого поведения.

Семьи подали совместный иск в суд города Кретей. Адвокат Лора Бутрон-Мармион заявила, что это первое такое совместное дело в Европе.

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"Родители хотят, чтобы юридическая ответственность TikTok была признана в суде. Это коммерческая компания, предлагающая продукт потребителям, которые к тому же являются несовершеннолетними. Поэтому они должны отвечать за недостатки продукта", – отметила правозащитница.

Напомним, в начале октября Европейская комиссия обратилась к TikTok, YouTube и Snapchat с запросом о работе их алгоритмов рекомендаций контента, чтобы проверить соответствие требованиям Акта о цифровых услугах.

Весной 2024 года Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний Apple, Google и Meta по соблюдению новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.