Прем’єр Румунії вважає, що країні не обов’язково збільшувати оборонні витрати до 3% ВВП

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що збільшення оборонних витрат країни до 3% ВВП "все ще не є необхідністю".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє News.ro.

Чолаку після відвідин військово-морської виставки у Парижі сказав, що збільшення оборонних витрат Румунії до 3% ВВП найближчим часом "поки не є необхідністю".

"Поки це все ще не необхідність. Думаю, пріоритет №1 для Румунії зараз – це покрити інвестиції в інфраструктуру через європейські фонди… А наступний прем’єр-міністр надасть своє бачення керівництва", – сказав румунський прем'єр.

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Він також розповів, що говорив з Airbus та представниками інших компаній щодо розвитку оборонпрому у Румунії.

Нагадаємо, Польща у 2025 році планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП. Президент Польщі Анджей Дуда публічно говорив, що прагне проштовхнути ідею збільшення оборонних витрат держав-членів НАТО до 3% ВВП.

У Британії також вважають, що країнам НАТО вже недостатньо витрачати 2% ВВП на оборону.

Станом на 2024 рік вже 23 країни НАТО досягли або перевищили цільовий показник витрат на оборону на рівні 2% ВВП.