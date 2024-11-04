Премьер Румынии считает, что стране не обязательно увеличивать оборонные расходы до 3% ВВП

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что увеличение оборонных расходов страны до 3% ВВП "все еще не является необходимостью".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает News.ro.

Чолаку после посещения военно-морской выставки в Париже сказал, что увеличение оборонных расходов Румынии до 3% ВВП в ближайшее время "пока не является необходимостью".

"Пока это все еще не необходимость. Думаю, приоритет №1 для Румынии сейчас – это покрыть инвестиции в инфраструктуру через европейские фонды... А следующий премьер-министр предоставит свое видение руководства", – сказал румынский премьер.

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Он также рассказал, что говорил с Airbus и представителями других компаний по развитию оборонпрома в Румынии.

Напомним, Польша в 2025 году планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП. Президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО до 3% ВВП.

В Британии также считают, что странам НАТО уже недостаточно тратить 2% ВВП на оборону.

По состоянию на 2024 год уже 23 страны НАТО достигли или превысили целевой показатель расходов на оборону на уровне 2% ВВП.