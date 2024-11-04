Британія планує запуск нового розвідувального супутника

Сполучене Королівство готує запуск нового супутника, що розширить спроможності зі збору розвідданих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві оборони Британії.

Запуск нового супутника Juno, що розширить розвідувальні й спостережні спроможності Британії, планують на 2027 рік. Супутник виготовляє британська Surrey Satellite Technology Ltd.

Це буде апарат з камерою, спроможною робити знімки поверхні Землі з високою роздільною здатністю, що будуть надалі використовуватися британськими військовими.

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Як зазначають, це третій із запланованого "сузір’я супутників", дані з яких будуть використовуватися військовими Британії і союзників.

У серпні 2024 року Британія успішно запустила в космос перший військовий супутник.

Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі. Американські військові розцінюють як загрозу розвиток військового потенціалу в космосі Китаєм та Росією.