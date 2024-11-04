Британия планирует запуск нового разведывательного спутника

Соединенное Королевство готовит запуск нового спутника, который расширит возможности по сбору разведданных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Запуск нового спутника Juno, который расширит разведывательные и наблюдательные возможности Британии, планируют на 2027 год. Спутник изготавливает британская Surrey Satellite Technology Ltd.

Это будет аппарат с камерой, способной делать снимки поверхности Земли с высоким разрешением, которые будут в дальнейшем использоваться британскими военными.

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Как отмечается, это третий из запланированного "созвездия спутников", данные с которых будут использоваться военными Британии и союзников.

В августе 2024 года Британия успешно запустила в космос первый военный спутник.

Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе. Американские военные расценивают как угрозу развитие военного потенциала в космосе Китаем и Россией.