Британия планирует запуск нового разведывательного спутника
Соединенное Королевство готовит запуск нового спутника, который расширит возможности по сбору разведданных.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.
Запуск нового спутника Juno, который расширит разведывательные и наблюдательные возможности Британии, планируют на 2027 год. Спутник изготавливает британская Surrey Satellite Technology Ltd.
Это будет аппарат с камерой, способной делать снимки поверхности Земли с высоким разрешением, которые будут в дальнейшем использоваться британскими военными.
Как отмечается, это третий из запланированного "созвездия спутников", данные с которых будут использоваться военными Британии и союзников.
В августе 2024 года Британия успешно запустила в космос первый военный спутник.
Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе. Американские военные расценивают как угрозу развитие военного потенциала в космосе Китаем и Россией.