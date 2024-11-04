Лідер крайніх правих Естонії підтримує здачу РФ частину території України "задля миру"

Лідер Консервативної народної партії Естонії Мартін Хельме заявив, що потенційний "мирний план" кандидата у президенти США Дональда Трампа з примусом України до територіальних поступок Росії був би найкращим сценарієм для Естонії та інших балтійських держав, інакше їм загрожує втягнення у війну.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це він заявив у програмі Vikerradio.

Хельме-молодший заявив, що буцімто план "швидкого завершення війни" від Трампа передбачає, що вже окуповані території України мають залишитися під контролем Росії, і це, на його думку, було б краще для Естонії. Він прямо сказав, що вболіває за перемогу кандидата-республіканця.

Реклама:

Зазначимо, Трамп не розкривав конкретних деталей, як саме бачить виконання своїх планів "швидкого припинення війни", у ЗМІ потрапляли лише припущення наближених до нього осіб про те, як це могло б виглядати.

Хельме сказав, що Трамп фактично натякнув на плани примушувати Україну до перемовин з Росією, тиснучи можливістю припинення американської військової допомоги.

"Таким чином, від України щось залишиться, а росіяни напевно отримають території, які взяли під контроль. У цьому полягає "мирний план" Трампа. І це означає, що до нас війна не дійде", – цитують Хельме.

Натомість у разі перемоги Камали Гарріс, вважає він, США підштовхуватимуть "естонців, фінів, поляків, румунів воювати з Росією, щоб допомогти Україні".

"Я не погоджуюся, що ми можемо бути "розхідним матеріалом", який кинуть у вогонь задля порятунку зовнішньополітичного іміджу демократів", – заявив Мартін Хельме.

Він також заявив, що, мовляв, якщо Україна найближчим часом не почне домовлятися про мир, то втратить "і другу половину території", та висловив думку, що за Росією окрім її явних союзників стоїть "половина Глобального півдня", тоді як країни Заходу досі не запустили свій ОПК і не мають політичної волі вступати у прямий конфлікт з РФ.

Лідер партії "Вітчизна" Урмас Рейнсалу заперечив йому, заявивши, що не вірить у припущення Хельме про те, що адміністрація Гарріс почне "втягувати у війну" країни Східної Європи.

"Мартін зазначає, що Трамп планує примушувати Україну до територіальних поступок. Я дуже сподіваюся, що його план не такий", – зазначив Рейнсалу.

Він також наголосив, що немає ніяких підстав вважати, що Москва зараз зацікавлена у припиненні бойових дій.

Хельме у відповідь сказав, що Трамп так само може шантажувати Росію тим, що суттєво посилить підтримку України.

Дональд Трамп за останні тижні відзначився низкою суперечливих заяв про Україну та її підтримку у протистояння російській агресії. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Трамп заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Водночас республіканець поширював і відверту дезінформацію про "майже всі знищені до фундаменту" українські міста та непрямо звинувачував Зеленського в тому, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

Читайте також: Історія нелюбові: як сформувалось і як змінювалося ставлення Дональда Трампа до України.