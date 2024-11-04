Лидер крайне правых Эстонии поддерживает сдачу РФ часть территории Украины "ради мира"

Лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме заявил, что потенциальный "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа с принуждением Украины к территориальным уступкам России был бы лучшим сценарием для Эстонии и других балтийских государств, иначе им грозит втягивание в войну.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в программе Vikerradio.

Хельме-младший заявил, что якобы план "быстрого завершения войны" от Трампа предусматривает, что уже оккупированные территории Украины должны остаться под контролем России, и это, по его мнению, было бы лучше для Эстонии. Он прямо сказал, что хочет победы кадидата-республиканца.

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Отметим, Трамп не раскрывал конкретных деталей, как именно видит выполнение своих планов "быстрого прекращения войны", в СМИ попадали лишь предположения приближенных к нему лиц о том, как это могло бы выглядеть.

Хельме отметил, что Трамп фактически намекнул на планы принуждать Украину к переговорам с Россией, угрожая прекращением американской военной помощи.

"Таким образом, от Украины что-то останется, а россияне вероятно получат территории, которые взяли под контроль. В этом заключается "мирный план" Трампа. И это означает, что до нас война не дойдет", – цитируют Хельме.

Зато в случае победы Камалы Харрис, считает он, США будут подталкивать "эстонцев, финнов, поляков, румын воевать с Россией, чтобы помочь Украине".

"Я не согласен, что мы можем быть "расходным материалом", который бросят в огонь ради спасения внешнеполитического имиджа демократов", – заявил Мартин Хельме.

Он также заявил, что, мол, если Украина в ближайшее время не начнет договариваться о мире, то потеряет "и вторую половину территории", и высказал мнение, что за Россией кроме ее явных союзников стоит "половина Глобального юга", тогда как страны Запада до сих пор не запустили свой ОПК и не имеют политической воли вступать в прямой конфликт с Россией.

Лидер партии "Отечество" Урмас Рейнсалу возразил ему, заявив, что не верит в предположение Хельме о том, что якобы администрация Харрис начнет "втягивать в войну" страны Восточной Европы.

"Мартин отмечает, что Трамп планирует принуждать Украину к территориальным уступкам. Я очень надеюсь, что его план не такой", – отметил Рейнсалу.

Он также отметил, что нет никаких оснований считать, что Москва сейчас заинтересована в прекращении боевых действий.

Хельме в ответ сказал, что Трамп может шантажировать Россию тем, что существенно усилит поддержку Украины.

Дональд Трамп за последние недели отметился рядом противоречивых заявлений об Украине и ее поддержке в противостоянии российской агрессии. После встречи с президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

В то же время республиканcкий кандидат распространял и откровенную дезинформацию о "почти всех уничтоженных до основания" украинских городах и косвенно обвинял Зеленского в том, что Россия осуществила полномасштабное вторжение.

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