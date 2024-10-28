Зеленський: Не чув, щоб Трамп казав про скорочення підтримки Україні

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США продовжить підтримку України, оскільки не захоче програти Владіміру Путіну.

Про це Зеленський сказав на пресконференції саміту Україна – Північна Європа у Рейк’явіку, повідомляє "Європейська правда".

На питання про можливий ризик втрати підтримки США в разі перемоги Трампа на виборах Зеленський відповів: "Трамп багато говорить, але я не чув, що він казав, що скоротить підтримку Україні".

Він запевнив, що Україна "розуміє всі ризики", найбільшим із яких буде зміна політики США, але попри особу майбутнього президента розраховує зберегти двопартійну підтримку Конгресу.

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"Непідтримка України, я вважаю, буде великою перемогою Путіна і програш Заходу, демократії та свободи", – додав глава держави, висловивши припущення, що Трамп не захоче програти Путіну.

Республіканський кандидат у президенти США за останні тижні відзначився низкою суперечливих заяв про Україну та її підтримку для протистояння російській агресії.

Минулого місяця Трамп після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Водночас республіканець поширював і відверту дезінформацію про "майже всі знищені до фундаменту" українські міста та непрямо звинувачував Зеленського в тому, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення.

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