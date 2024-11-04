Глава Міноборони Литви в Києві анонсував подальшу військову допомогу Україні

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас під час візиту до Києва зустрівся з українським візаві Рустемом Умєровим та іншими посадовцями й обговорив оборонну співпрацю на 2025 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міноборони Литви.

У Києві Кащюнас анонсував, що до України найближчим часом вирушить новий пакет військової допомоги: "тепловізори, безпілотники та інше обладнання, необхідне на полі бою".

Крім того, на 2025 рік Литва виділила ще 10 мільйонів євро на закупівлю різних типів безпілотників для України в литовських виробників, а також планує виділити 30 мільйонів євро на підтримку Коаліції з протимінної діяльності, чеську ініціативу щодо боєприпасів та інвестиції в українську оборонну промисловість.

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Наприкінці зустрічі сторони підписали меморандум між Міністерствами оборони та економіки Литви і Міністерством оборони та з питань стратегічних галузей промисловості України про співробітництво в галузі оборонно-промислового комплексу.

Як уточнили в українському відомстві, меморандум передбачає "спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій".

Минулого тижня, нагадаємо, Литва оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги, до якого увійшли електрогенератори, міни та боєприпаси.

Раніше литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.