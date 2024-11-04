Глава Минобороны Литвы в Киеве анонсировал дальнейшую военную помощь Украине

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас во время визита в Киев встретился с украинским визави Рустемом Умеровым и другими должностными лицами и обсудил оборонное сотрудничество на 2025 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Минобороны Литвы.

В Киеве Кащюнас анонсировал, что в Украину в ближайшее время отправится новый пакет военной помощи: "тепловизоры, беспилотники и другое оборудование, необходимое на поле боя".

Кроме того, на 2025 год Литва выделила еще 10 миллионов евро на закупку различных типов беспилотников для Украины у литовских производителей, а также планирует выделить 30 миллионов евро на поддержку Коалиции по противоминной деятельности, чешскую инициативу по боеприпасам и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

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В конце встречи стороны подписали меморандум между Министерствами обороны и экономики Литвы и Министерством обороны и по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о сотрудничестве в области оборонно-промышленного комплекса.

Как уточнили в украинском ведомстве, меморандум предусматривает "совместное производство БПЛА и компонентов к ним, боеприпасов и комплектующих, средств РЭБ, разработку передовых технологий".

На прошлой неделе, напомним, Литва объявила о передаче Украине пакета военной помощи, в который вошли электрогенераторы, мины и боеприпасы.

Ранее литовский министр обороны Лауринас Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.