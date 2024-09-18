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Литва до кінця року хоче надати Україні зброї на ще 40-50 млн євро

Новини — Середа, 18 вересня 2024, 16:56 — Олег Павлюк

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Після закритого засідання комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони, де Кащюнас говорив про військову допомогу Україні, він розповів журналістам, що цього року її нададуть на ще "близько 40-50 мільйонів євро".

Із них, як уже повідомлялось, 10 мільйонів євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.

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"Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити і передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів", – пояснив глава литовського Міноборони.

За словами Кащюнаса, підтримка України ґрунтується на трьох ключових принципах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обов'язковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.

Загалом з початку року Литва вже надала Україні допомогу на 153 мільйони євро. Країна зобов'язується щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу, що наразі становить близько 190 мільйонів євро.

Наприкінці серпня Литва відзвітувала про черговий пакет військової допомоги, який передала Києву.

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Литва Зброя ЗСУ
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