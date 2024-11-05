Британський союзник Трампа порадив йому визнати вибори у разі програшу і пограти в гольф

Головний союзник Дональда Трампа у Великій Британії, євроскептик Найджел Фарадж, вважає, що у разі програшу на виборах президента США республіканцю слід прийняти поразку.

Про це, як пише "Європейська правда", Фарадж розповів у інтерв’ю виданню The Telergaph.

Фарадж, відомий учасник кампанії за Brexit і член парламенту, заявив, що Трамп не повинен оскаржувати результат, як він це зробив після поразки у 2020 році.

"Якби це було очевидно і остаточно, то, можливо, (Трампу) настав час поїхати пограти в гольф у Тернберрі", – сказав Фарадж, маючи на увазі гольф-курорт Трампа у Шотландії.

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"Весь сенс голосування в тому, що нам не потрібно воювати. Це те, заради чого ми воювали у двох світових війнах. Ми вирішуємо наші розбіжності за допомогою виборчих урн", – додав політик.

Найджел Фарадж вже давно є одним з найближчих британських союзників Трампа. Він був першим британським політиком, який зустрівся з ним після перемоги на виборах у 2016 році, і буде єдиним членом британського парламенту, який буде вдома у Трампа в ніч виборів.

Фарадж наполягає на тому, що ніколи не підтримував заяву Трампа 2020 року про те, що вибори були вкрадені, і сказав, що заявляв про це безпосередньо колишньому президенту.

Він також припустив, що в разі перемоги кандидатка від демократів Камала Гарріс зможе вгамувати заворушення, помилувавши Трампа, який був визнаний винним у скоєнні численних кримінальних злочинів і очікує вироку в кінці цього місяця.

Британський політик сказав, що помилування з боку Гарріс на посаді президента "виглядало б великодушно і пом'якшило б потенційну напруженість".

У США 5 листопада розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

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