Британский союзник Трампа посоветовал ему признать выборы в случае проигрыша и поиграть в гольф

Главный союзник Дональда Трампа в Великобритании, евроскептик Найджел Фарадж, считает, что в случае проигрыша на выборах президента США республиканцу следует принять поражение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Фарадж рассказал в интервью изданию The Telergaph.

Фарадж, известный участник кампании за Brexit и член парламента, заявил, что Трамп не должен оспаривать результат, как он это сделал после поражения в 2020 году.

"Если бы это было очевидно и окончательно, то, возможно, (Трампу) пора поехать поиграть в гольф в Тернберри", – сказал Фарадж, имея в виду гольф-курорт Трампа в Шотландии.

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"Весь смысл голосования в том, что нам не нужно воевать. Это то, ради чего мы воевали в двух мировых войнах. Мы решаем наши разногласия с помощью избирательных урн", – добавил политик.

Найджел Фарадж уже давно является одним из ближайших британских союзников Трампа. Он был первым британским политиком, который встретился с ним после победы на выборах в 2016 году, и будет единственным членом британского парламента, который будет дома у Трампа в ночь выборов.

Он настаивает на том, что никогда не поддерживал заявление Трампа 2020 года о том, что выборы были украдены, и сказал, что заявлял об этом непосредственно бывшему президенту.

Фарадж также предположил, что в случае победы кандидатка от демократов Камала Харрис сможет унять беспорядки, помиловав Трампа, который был признан виновным в совершении многочисленных уголовных преступлений и ожидает приговора в конце этого месяца.

Британский политик сказал, что помилование со стороны Харрис на посту президента "выглядело бы великодушно и смягчило бы потенциальную напряженность".

В США 5 ноября начались президентские выборы, на которых уже известны результаты с первого участка – крошечного поселения Диксвилл-Нотч в Нью-Гемпшире.

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