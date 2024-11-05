Британська королева через інфекцію скасовує участь у заходах

Королева-консорт Великої Британії Камілла скасувала низку запланованих на цей тиждень зустрічей через виявлену в грудній клітині інфекцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Як повідомили в Букінгемському палаці, через хворобу 77-річна Камілла не буде присутня на щорічному заході з ушанування загиблих у війнах британців у Вестмінстерському абатстві в четвер, 7 листопада.

Лікарі порадили британській королеві короткий перепочинок удома, але вона сподівається, що до вихідних зможе відновити участь у публічних заходах, додали в королівській родині.

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Камілла повернулася до Великої Британії минулого тижня після поїздки з королем Чарльзом III до Австралії та Самоа. Як припускає BBC, інфекцію вона могла підхопити під час цієї поїздки.

Сам Чарльз, як відомо, на початку року тимчасово призупинив участь у публічних заходах через виявлений рак. Та вже наприкінці березня король Британії з’явився на публіці.

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