Принцеса Уельська повідомила, що завершила лікування від раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон заявила, що завершила курс хімієтерапії, розпочатий раніше цього року через виявлений рак.

Про це йдеться в її дописі в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Кейт Міддлтон, "останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як для сім'ї".

"Зараз я зосередилася на тому, щоб зробити все можливе, аби залишитися вільною від раку. Хоча я закінчила хімієтерапію, мій шлях до зцілення і повного одужання ще довгий, і я повинна продовжувати приймати кожен день таким, яким він є", – додала вона.

Реклама:

Принцеса Уельська також подякувала шанувальникам за підтримку, яку отримала за ці місяці.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL