Британская королева из-за инфекции отменяет участие в мероприятиях

Королева-консорт Великобритании Камилла отменила ряд запланированных на эту неделю встреч из-за обнаруженной в грудной клетке инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Как сообщили в Букингемском дворце, из-за болезни 77-летняя Камилла не будет присутствовать на ежегодном мероприятии по чествованию погибших в войнах британцев в Вестминстерском аббатстве в четверг, 7 ноября.

Врачи посоветовали британской королеве короткую передышку дома, но она надеется, что к выходным сможет возобновить участие в публичных мероприятиях, добавили в королевской семье.

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Камилла вернулась в Великобританию на прошлой неделе после поездки с королем Чарльзом III в Австралию и Самоа. Как предполагает BBC, инфекцию она могла подхватить во время этой поездки.

Сам Чарльз, как известно, в начале года временно приостановил участие в публичных мероприятиях из-за обнаруженного рака. Но уже в конце марта король Британии появился на публике.

Принцесса Уэльская Кейт также прошла курс лечения от онкологии.