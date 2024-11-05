Президент Фінляндії про США: Зможемо працювати з обома кандидатами

Президент Фінляндії Александр Стубб вірить, що країна зможе підтримувати гарні відносини із США незалежно від того, хто переможе на виборах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle.

Стубб висловив переконання, що Фінляндія зможе підтримувати гарну співпрацю зі Сполученими Штатами незалежно від того, чи переможе кандидатка демократів Камала Гарріс, чи кандидат республіканців Дональд Трамп.

"Звісно, ми проговорили різні можливі сценарії на засіданні комітету із закордонних справ та безпеки та із зовнішньополітичним керівництвом", – сказав він.

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Проте, за його словами, "відправною точкою" усіх них є те, що Фінляндія буде конструктивно співпрацювати з президентом США, хто б це не був.

"Сполучені Штати не підуть з Європи і не зменшать участь у НАТО незалежно від того, хто з кандидатів стане з президентом", – вважає президент Фінляндії.

Він каже, що найбільше стурбований поляризацією всередині американського суспільства.

Нагадаємо, спецслужби США попередили про загрози насильства і фейків РФ для "хитких" штатів.

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