Президент Финляндии о США: Сможем работать с обоими кандидатами
Президент Финляндии Александр Стубб верит, что страна сможет поддерживать хорошие отношения с США вне зависимости от того, кто победит на выборах.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.
Стубб выразил убеждение, что Финляндия сможет поддерживать хорошее сотрудничество с Соединенными Штатами независимо от того, победит ли кандидат демократов Камала Харрис или кандидат республиканцев Дональд Трамп.
"Конечно, мы проговорили различные возможные сценарии на заседании комитета по иностранным делам и безопасности и с внешнеполитическим руководством", – сказал он.
Однако, по его словам, "отправной точкой" всех них является то, что Финляндия будет конструктивно сотрудничать с президентом США, кто бы это ни был.
"Соединенные Штаты не уйдут из Европы и не уменьшат участие в НАТО вне зависимости от того, кто из кандидатов станет с президентом", – считает президент Финляндии.
Он говорит, что больше всего обеспокоен поляризацией внутри американского общества.
Напомним, спецслужбы США предупредили об угрозах насилия и фейков РФ для "шатких" штатов.
Смотрите также видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, как проходят американские выборы и когда ждать результатов.