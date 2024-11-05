Президент Финляндии о США: Сможем работать с обоими кандидатами

Президент Финляндии Александр Стубб верит, что страна сможет поддерживать хорошие отношения с США вне зависимости от того, кто победит на выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Стубб выразил убеждение, что Финляндия сможет поддерживать хорошее сотрудничество с Соединенными Штатами независимо от того, победит ли кандидат демократов Камала Харрис или кандидат республиканцев Дональд Трамп.

"Конечно, мы проговорили различные возможные сценарии на заседании комитета по иностранным делам и безопасности и с внешнеполитическим руководством", – сказал он.

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Однако, по его словам, "отправной точкой" всех них является то, что Финляндия будет конструктивно сотрудничать с президентом США, кто бы это ни был.

"Соединенные Штаты не уйдут из Европы и не уменьшат участие в НАТО вне зависимости от того, кто из кандидатов станет с президентом", – считает президент Финляндии.

Он говорит, что больше всего обеспокоен поляризацией внутри американского общества.

Напомним, спецслужбы США предупредили об угрозах насилия и фейков РФ для "шатких" штатов.

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