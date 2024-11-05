Спецслужби США попередили про загрози насильства і фейків РФ для "хитких" штатів

Американські спецслужби попередили про загрози від російської дезінформації у день голосування, а також після виборів у "хитких" штатах, яка створює ризик насильства.

Про це йдеться у заяві в понеділок Офісу директора національної розвідки (ODNI), ФБР і Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA), пише "Європейська правда".

У заяві вказано, що з п’ятниці спецслужби спостерігали за тим, як іноземні супротивники, зокрема Росія, проводять додаткові операції впливу для підриву довіри до чесності виборів у США та розпалювання розбіжностей.

Вони очікують, що ця діяльність посилиться в день виборів і в найближчі тижні і що наративи іноземного впливу будуть зосереджені на "хитких" штатах.

Реклама:

"Найактивнішою загрозою є Росія… Пов'язані з Росією суб'єкти впливу, зокрема, виготовляють відеоролики та створюють фейкові статті, щоб підірвати легітимність виборів, вселити страх у виборців щодо виборчого процесу та навіяти американцям думку про те, що вони застосовують насильство один проти одного через політичні уподобання", – сказано у заяві.

Ці зусилля, додали спецслужби, можуть призвести до підбурювання до насильства, в тому числі проти членів виборчих комісій.

"Ми очікуємо, що російські суб'єкти випустять додатковий сфабрикований контент на ці теми протягом дня виборів, а також протягом днів і тижнів після закриття виборчих дільниць", – додали у заяві.

Іран також залишається значною загрозою іноземного впливу на вибори в США.

Виборцям рекомендують шукати інформацію з перевірених офіційних джерел, зокрема, від представників державних та місцевих виборних органів.

У США 5 листопада розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Читайте детально про те, як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства.