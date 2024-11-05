Укр Рус Eng

У США відкрилися майже усі виборчі дільниці

Новини — Вівторок, 5 листопада 2024, 18:03 — Марія Ємець

У Сполучених Штатах відкрилися виборчі дільниці усіх штатів, останніми починають голосувати Гаваї. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".

Станом на 18:00 за Києвом у США відкрили дільниці майже усі штати. Час початку їхньої роботи відрізняється через різницю часових поясів. 

Щойно відкрилися дільниці штатів Вашингтон і Аляска, за годину до того почали голосувати Каліфорнія і Айдахо. 

Реклама:

Останнім дільниці відкриє острівний штат Гаваї – опівдні за Вашингтоном, тобто 19:00 за Києвом. 

Голосування у цих найзахідніших штатах завершиться вже вранці за київським часом, тоді як дільниці на східному узбережжі закриються о 1-2 годині ночі за Києвом. 

Уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Дивіться свіже відео "ЄвроПравди" про те, коли будуть результати виборів президента США і хто та де перемагає.

Читайте також, як вибори у США можуть привести країну в епоху політичного насильства





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вибори в США
Реклама: