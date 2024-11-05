У США відкрилися майже усі виборчі дільниці

У Сполучених Штатах відкрилися виборчі дільниці усіх штатів, останніми починають голосувати Гаваї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".

Станом на 18:00 за Києвом у США відкрили дільниці майже усі штати. Час початку їхньої роботи відрізняється через різницю часових поясів.

Щойно відкрилися дільниці штатів Вашингтон і Аляска, за годину до того почали голосувати Каліфорнія і Айдахо.

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Останнім дільниці відкриє острівний штат Гаваї – опівдні за Вашингтоном, тобто 19:00 за Києвом.

Голосування у цих найзахідніших штатах завершиться вже вранці за київським часом, тоді як дільниці на східному узбережжі закриються о 1-2 годині ночі за Києвом.

Уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс вже проголосував та заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

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