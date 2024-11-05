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Напарник Трампа проголосував на виборах і заявив, що очікує на свою перемогу

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Новини — Вівторок, 5 листопада 2024, 17:01 — Олег Павлюк

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс після голосування на президентських виборах заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Про це Венс сказав журналістам після голосування в місті Цинциннаті штату Огайо, повідомляє "Європейська правда".

Венс, який нині є сенатором від штату Огайо, підтвердив, що віддав голос "за Дональда Трампа і за себе, як і моя дружина".

"Сподіваюсь, люди приведуть до перемоги Трампа… У мене гарне передчуття", – додав політик, сказавши пізніше, що республіканці "справді очікують на перемогу" на виборах.

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"Я дуже сподіваюся, що ви проголосуєте сьогодні за Дональда Трампа. Я думаю, що його політика сприятиме миру і процвітанню наших громадян. Але якщо ви проголосуєте не так, як мені хочеться, я не ставитимусь до вас гірше", – запевнив Венс.

Сам Дональд Трамп, який зареєстрований як виборець у штаті Флорида, віддав голос на президентських виборах раніше поштою.

У США 5 листопада розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

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Трамп Вибори в США
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