Напарник Трампа проголосував на виборах і заявив, що очікує на свою перемогу

Кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс після голосування на президентських виборах заявив, що очікує на перемогу своєї партії.

Про це Венс сказав журналістам після голосування в місті Цинциннаті штату Огайо, повідомляє "Європейська правда".

Венс, який нині є сенатором від штату Огайо, підтвердив, що віддав голос "за Дональда Трампа і за себе, як і моя дружина".

"Сподіваюсь, люди приведуть до перемоги Трампа… У мене гарне передчуття", – додав політик, сказавши пізніше, що республіканці "справді очікують на перемогу" на виборах.

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.@JDVance: "I certainly hope you vote for Donald J. Trump today. I think his policies are going to promote peace and prosperity for our citizens. But if you vote the wrong way, in my view, I'm still going to love you. I'm going to treat you as a fellow citizen... If I am lucky… pic.twitter.com/2yPpMUqRcB – Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 5, 2024

"Я дуже сподіваюся, що ви проголосуєте сьогодні за Дональда Трампа. Я думаю, що його політика сприятиме миру і процвітанню наших громадян. Але якщо ви проголосуєте не так, як мені хочеться, я не ставитимусь до вас гірше", – запевнив Венс.

Сам Дональд Трамп, який зареєстрований як виборець у штаті Флорида, віддав голос на президентських виборах раніше поштою.

У США 5 листопада розпочалися президентські вибори, на яких уже відомі результати з першої дільниці – крихітного поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі.

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